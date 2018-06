18. Juni: Trainingsauftakt

19. Juni, 17:00 Uhr: Feierliche Saisoneröffnung auf dem Halleschen Marktplatz



Testspielreihe "Deine Region. Dein Verein."

22. Juni, 18:00 Uhr: SG Eisdorf 1918 - HFC

23. Juni, 16:00 Uhr: Nietlebener SV „Askania 09“ - HFC

24. Juni, 15:00 Uhr: FC Halle-Neustadt - HFC

28. Juni, 18:30 Uhr: LSG 1967 Ostrau - HFC

29. Juni, 19:00 Uhr: Krumpaer SV - HFC (in Braunsbedra)



30. Juni - 05. Juli: Trainingslager in Bad Blankenburg

4. Juli, 17:00 Uhr: HFC - Wacker Nordhausen

14. Juli, Zeit offen: HFC - 1. FC Nürnberg (in Lichtenfels)

22. Juli, 14:00 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - HFC