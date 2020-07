Nach der Pause drängten die Rostocker weiter, allein den Deckel zum 2:0 machten sie nicht drauf. Bereits drei Minuten nach dem Kabinengang lag der zweite Treffer in der Luft, jedoch rettete Uerdingens Torwart René Vollath vor dem einschussbereiten John Verhoek. So machten sich die Hanseaten das Leben selbst schwer, weil einfach das erlösende Tor nicht gelingen wollte. In der Nachspielzeit setzte noch einmal Erik Engelhardt zum Schuss an, dieser zischte aber deutlich am Uerdinger Kasten vorbei. Dann hatte das Zittern ein Ende und Rostock kann sich am Samstag auf den Showdown in Chemnitz einstimmen.