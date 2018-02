Pavel Dotchev (Rostock): "Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft auf dem Platz. Wir haben defensiv gut gestanden und nach vorn gut kombiniert, obwohl die Bedingungen heute nicht optimal waren. Meine Jungs hatten den Mut, auch unter Bedrängnis Fußball zu spielen. Wir sind verdient in Führung gegangen. Für die Zuschauer war es wahrscheinlich nicht so attraktiv, weil beide Mannschaften sehr taktisch gespielt haben. In der zweiten Halbzeit waren wir offensiv nicht mehr so aktiv und konnten Magdeburg nicht mehr von unserem Tor fernhalten. Der Druck wurde immer größer – zum Glück hat Janis Blaswich heute einen guten Tag gehabt. Wir haben es dann über die Zeit gebracht. Ich bin sehr glücklich, dass wir gegen eine Spitzenmannschaft den Sieg geholt haben."

Vladimir Rankovic (li.) gegen Philipp Türpitz. Bildrechte: IMAGO/Eibner