HFC-Knackpunkt nach Schilk-Auswechslung

Bei prächtiger Kulisse (17.100 zuschauer) legten die Hallenser gleich ein forsches Tempo vor. Die Hausherren staunten nicht schlecht, denn nach zwei Minuten zappelte der Ball im Hansa-Kasten. Halles Royal-Dominique Fennell hatte eine Flanke auf den langen Pfosten geschickt, wo Erik Zenga einköpfte. Allerdings ging die Abseitsfahne hoch – Glück für Rostock, Pech für Halle. Mitten in die Anfangsdominanz der Gäste fiel der Führungstreffer für die Rostocker. Pascal Breier behauptete sich gegen zwei Hallenser und schickte eine Flanke nach innen. Dort behauptete sich Lukas Scherff im Luftduell gegen Marvin Ajani und köpfte die Kugel mit einer leichten Bogenlampe unter die Latte (8.).



In der 19. Minute musste bei den Hallensern Tobias Schilk verletzt vom Platz – ein herber Verlust. Für ihn kam Stefan Kleineheismann. Danach war bei den Saalestädtern ein Bruch im Spiel, nach vorn ging kaum noch etwas. Rostock dagegen wurde immer mobiler und erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Nach einem Fehler von Ajani in der Vorwärtsbewegung war Breier da und traf den rechten Pfosten, Bryan Henning setzte nach und netzte ein. Neun Minuten später lag das 3:0 für die Gastgeber in der Luft, doch HFC-Schlussmann Tom Müller roch den Braten und war bei dem "Hackentrick" von Soufian Benyamina auf dem Posten. Luftduell zwischen Tommy Grupe und Halles Tobias Müller. Bildrechte: IMAGO

HFC-Joker sticht - Rostock antwortet

Nach der Pause fing die Hansa-Kogge plötzlich an zu wackeln, denn die Hallenser nahmen Fahrt auf. Beim HFC war Martin Röser gekommen und bestätigte eindrucksvoll seine Einwechslung. Nach einem Heber von Mathias Fetsch über die FCH-Abwehr hinweg sprintete Röser heran und besorgte in der 59. Minute den Anschlusstreffer. Und weil es gerade so schön lief, war der 27-Jährige in der 75. Minute erneut erfolgreich und zimmerte die Kugel mit dem Vollspann unter die Latte zum 2:2.



Jetzt war alles drin – für Rostock wie auch für Halle. Die Waage neigte sich dann zu den Nordlichtern, die durch Henning das 3:2 erzielten. Er nahm Maß und traf mit der Innenseite – unhaltbar für Tom Müller im HFC-Tor. Das Sahnehäubchen aus Rostocker Sicht setzte dann der eingewechselte Finne Tim Väyrynen mit dem 4:2 (84.) drauf.

Das sagten die Trainer

Rico Schmitt (Hallescher FC): "So brutal kann Fußball sein. Wir haben in der ersten Halbzeit zu einfache Tore bekommen. Nach der Pause waren wir giftig und gallig. Beide Teams haben mit offenem Visier gespielt. Am Ende hat die clevere Mannschaft gewonnen.“