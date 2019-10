Die erste Chance der zweiten Spielhälfte gehörte wieder den Gästen. Ein langer Pass auf die rechte Seite landete bei Skenderoviv. Der 21-Jährige legte ab auf Gabriele, der etwas in Rücklage, den Ball deutlich über den FCK-Kasten jagte (47.). Nach einem Foul von Dominic Volkmer kam Kaiserslautern aus 25 Meter und zentraler Position zu einer guten Gelegenheit. Simon Skarlatidis setzte die Kugel zum Glück für Jena auf das Tornetz (52.). Der Druck der Hausherren sollte sich dann wenig später auszahlen. Der eingewechselte Antonio Jonjic ging auf rechts durch und fand Skarlatidis. Der knallte den Ball freistehend an die Latte. Den Abpraller verwertete dann Florian Pick zur FCK-Führung (70.). Und es sollte noch schlimmer kommen für die Gäste aus Thüringen. Ein Freistoß von Ex-Jenaer Manfred Starke landete zwar in der Mauer, sein zweiter Versuch bei Volkmer, der auf Gino Fechner klärte. Der FCK-Verteidiger schoss dann aus 16 Metern ins linke Eck ein (79.). Die Entscheidung der Partie, denn Carl Zeiss Jena war nicht mehr in der Lage auf einen 2-Tore-Rückstand zu antworten. So stand am Ende die zehnte Niederlage im elften Spiel für die Saalestädter zu Buche.

Die Fans des FC Carl Zeiss Jena nahmen das Team mit einem Spruchbanner in die Pflicht. Bildrechte: imago images/Jan Huebner