Allerdings lief es auch gegen Braunschweig von Beginn nicht gut. Die Niedersachsen ließen kaum etwas zu und gingen nach 29 Minuten durch Benjamin Kessel per Schuss ins linke Eck verdient in Führung. Auch danach waren die Gäste das aktivere Team und hätten vor der Pause fast das 2:0 erzielt - Nick Proschwitz nahm Maß und traf die Latte (42.).

Im zweiten Durchgang das gleiche Bild: Jena mit zu vielen einfachen Ballverlusten und Braunschweig mit diversen Konterchancen. Mehrmals hielt FCC-Keeper Jo Coppens sein Team mit Glanzparaden im Spiel, wie in der 67. Minute, als er nach einer Ecke den Ball mit einem starken Reflex noch an die Latte lenkte. Die einzige Gelegenheit für die Hausherren hatte Nico Hammann in der 75. Minute, doch sein Distanzschuss ging nur ans Außennetz.