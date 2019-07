Beide Teams zeigten eine muntere erste Hälfte, in der die Jenaer nach knapp zwei Minuten die erste Großchance verbuchten, als Anton Donkor den Ball von der Strafraumgrenze an die Latte hämmerte. In der 5. Minute zogen die Gastgeber mit Ole Kittner ebenfalls mit einem Kopfball an die Latte nach. Für Jena hatte Meris Skenderovic die nächste gute Gelegenheit für den FCC, sein Schuss aus halblinker Position ging jedoch knapp über den Münsteraner Kasten (9.). Mit zunehmender Spieldauer erhöhte Preußen den Druck und bereitete den Gästen immer wieder Probleme beim Spielaufbau. In der 21. Minute hatten die Thüringer Glück, als Maurice Jerome Litka mit einem starken Solo drei Jenaer ausspielte und dessen Schuss aus 14 Metern am Lattenkreuz landete.