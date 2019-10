Neun Niederlagen in zehn Spielen ( zuletzt 1:2 gegen Duisburg ), Trainerwechsel und "Randale" in der Mannschaftskabine . Es gibt einfachere Aufgaben für einen Interimstrainer als die derzeitige Situation beim FC Carl Zeiss Jena. Christian Fröhlich, etatmäßig Trainer der zweiten Mannschaft des FCC, stellte sich nach der Entlassung von Lukas Kwasniok zur Verfügung und betreut nun das Team beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserlautern.

Auf der Pressekonferenz am Freitag erläuterte Fröhlich die Schwerpunkte der letzten Tage: "Hauptaugenmerk für die Jungs war es, den Fokus auf sich selbst zu legen. Jeder soll sich auf sich selbst konzentrieren und mal nicht so viel reden. Es ist jetzt an der Zeit, das Zusammengehörigkeitsgefühl, von dem alle sprechen, auch nach außen zu transportieren. Es geht am Samstag darum, wie wir auftreten und verlorenen Kredit zurückzuholen."