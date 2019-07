Nach der Pause legten die Rostocker ihre Zurückhaltung ab, Halle war nun mehr mit Abwehraufgaben gebunden. So langsam befreiten sich aber die Gastgeber und hatten nach 63 Minuten die Führung sozusagen im Doppelpack vor Augen. Zunächst scheiterte Sebastian Mai mit einem Kopfball aus fünf Metern am glänzend aufgelegten FCH-Torwart Kolke. In der zweiten Welle war erneut Kolke bei einem Nachschuss von Nietfeld auf dem Posten. Fast sträflich, welche Möglichkeiten die Ziegner-Elf vergab, zumal der eingewechselte Toni Lindenhahn drei Minuten später nur den Pfosten traf.



Dann schien es ganz bitter zu werden, denn Niklas Landgraf (79.) sah nach wiederholtem Foul die Ampelkarte und musste vorzeitig vom Feld. In Unterzahl zeigte der Hallesche FC jedoch seine Qualitäten. Zwei Minuten vor Ultimo peilte Björn Jopek mit seinem schwächeren rechten Fuß das Hansa-Tor an und traf zum 1:0. Die späte, aber gerechte Führung für die Saalestädter. Und die hielt bis zum Abpfiff. Die ersten drei Punkte der noch jungen Saison waren gesichert.

Björn Jopek (li.), der Matchwinner. Bildrechte: imago images / Eibner