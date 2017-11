Beim FSV rückten für den gesperrten Bentley Baxter Bahn und den verletzten Morris Schröter Anthony Barylla und Fridolin Wagner in die Startelf. Letzterer jagte den Ball erst aus 19 Metern knapp rechts neben den Kasten (12.) und später aus sechs Metern drüber (41.). Hinten stand der Außenseiter gut und die Hausherren kamen nicht zur Entfaltung. Doch dann die 43. Minute: Der KSC spielte sich in den Strafraum, Johannes Brinkies wehrte einen Schuss von Florent Muslija ab, im Nachsetzen landete ein Versuch von Anton Fink im Toraus. Der nachfolgende Eckball fand den Kopf von Daniel Gordon, der unhaltbar ins linke Eck köpfte - 0:1 (44.). Bittere Pille für die Roten - Sekunden vor dem Pausenpfiff.

Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Gastgeber ihre Führung und Zwickau fand kein Mittel, um gefährlich zu werden. Stattdessen musste Brinkies mehrfach zeigen, was er kann. Er parierte einen Kopfball von Fabian Schleusinger (60.), einen Hammer von Marc Lorenz (73.) und einen Schlenzer von Burak Camoglu (77.). Nicht schön aber souverän näherten sich Karlsruher dem Abpfiff und feierten den dritten 1:0-Heimsieg der Saison.

Alois Schwartz (Karlsruhe): "Wir haben uns sehr schwer getan und lange Zeit keine Lösung gefunden. In der zweiten Halbzeit lief es dann besser, trotzdem hatten wir sehr viele Ballverluste. Es war ein dreckiges 1:0. Der Ball war heute viel in der Luft, daher war es nicht so einfach für uns."