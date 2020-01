Beide Mannschaften hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf und gingen gleich hohes Tempo. Chemnitz hatte nach gut 20 Minuten mehr vom Spiel und suchte intensiv die Lücke in der Kölner Abwehr. Und die ergab sich dann nach einer Aktion von Tallig, der vom Kölner Ristl im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Da blieb Schiedsrichterin Rafalski gar keine andere Wahl, als auf Foulelfmeter zu entscheiden. Hosiner schritt zur Tat und schickte Kölns Keeper Weis in die andere Ecke – Chemnitz führte mit 1:0 (24.).

Jetzt begann eine ganz heiße Phase, in der die über 4.000 Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen. Die Antwort der Kölner ließ nicht allzu lange auf sich warten. Wunderlich (32.) bekam die Kugel und drückte sofort ab. Er traf noch Reddemann, der den Ball unhaltbar für Jakubov abfälschte. Die Kölner hatten aufgeschlossen und setzten noch einen drauf. Nur drei Minuten später erhöhte Bunjaku mit einem satten Vollspann-Schuss auf 2:1. Jetzt waren die "Himmelblauen" gefordert und bekamen erneut Vorschub von der Unparteiischen Rafalski. Sie zeigte nach Foul von Sead Hajrivic an einem Chemnitzer erneut auf den Punkt, wieder trat Hosiner an und besorgte das 2:2. Mit dem Ergebnis ging es in die Kabinen.