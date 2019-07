Die Zwickauer gingen gleich volles Tempo und brannten ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Bereits nach drei Minuten hatte der FCM eine brenzlige Situation zu überstehen, als Perthel nach einem Reinhardt-Schuss im Strafraum mit der Hand zum Ball ging. Schiedsrichter Robert Kempter war gnädig und ließ weiter spielen. Danach kam die Magdeburger Defensive kaum zum Verschnaufen, denn eine FSV-Angriffswelle nach anderen rollte Richtung Tor der Gäste. Eine „Fackel“ von Viteritti (14.) konnte Magdeburgs Keeper Brunst geradeso ums Gebälk lenken, wenig später schoss Wegkamp knapp drüber. Der FSV Zwickau war nah dran an der Führung, die dann Schröter in der 32. Minute klar auf dem Fuß hatte. Sein Schuss aus spitzem Winkel zischte jedoch haarscharf am langen Pfosten vorbei. So ging es mit einem schmeichelhaften 0:0 für die Gäste in die Kabinen.

Bildrechte: imago images / Picture Point LE