Fußball | 3. Liga Kartenspektakel endet punktlos für Zwickau

33. Spieltag

Abstiegskampf pur in Großaspach: Die SG Sonnenhof und der FSV Zwickau haben am Mittwochabend wenig Fußball, dafür aber viel Kampf geboten. Allein die drei Platzverweise beim 1:0 (0:0) verdeutlichen, was auf dem Spiel stand.