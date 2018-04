Die Führung verdienten sich die Elbestädter danach mit Chancen im Minutentakt. Nico Hammann verfehlte per Volleyschuss nur knapp (9.), André Hainault köpfte nach einer Ecke neben das Tor (10.) und Marcel Costly haute den Ball von halbrechts aufs Tor, Tim Boss bekam gerade noch die Fäuste hoch (11.). Weiter ging es mit Chancen für Richard Weil, der nach einer Ecke übers Tor köpfte (13.), ähnlich lief es bei Dennis Erdmann in der 15. Minute.

Nachdem die Fortunen in der Folge etwas stärker geworden waren, meldete sich Magdeburg ab der 22. Minute zurück. Erst versuchte es Erdmann aus der Distanz, dann scheiterte Beck mit einer tollen Volleyabnahme an Boss (24.). Das 2:0 war dann Hammann vorbehalten, der einen Freistoß genau in den Winkel zirkelte (33.). Mit einer hochverdienten FCM-Führung ging es in die Pause.