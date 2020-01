Wiedersehen in Cottbus, letzte Saison. Bildrechte: imago/Matthias Koch Im Fokus steht dabei das Wiedersehen zweier Ex-Osnabrücker: Der neue Magdeburger Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz, der vor wenigen Wochen den erfolglosen Stefan Krämer ablöste, trifft auf seinen ehemaligen Schützling Joe Enochs, der seit 2018 bei Zwickau im Amt ist. Enochs beackerte zwölf Jahre lang, von 1996 bis 2008, das defensive Mittelfeld des VfL Osnabrück und entwickelte sich in dieser Zeit aufgrund seines unbändigen Einsatzes zu einem echten Publikumsliebling.



Von 2004 bis 2008 war Wollitz, ebenfalls ein Mann großer Leidenschaften, sein Trainer beim VfL. Mit "Pele" feierte Enochs den Aufstieg in die 2. Liga und anschließend den Klassenerhalt im "Unterhaus", ehe er seine Spielerkarriere beendete und in den Osnabrücker Trainerstab wechselte. Wollitz blieb noch ein Jahr in Osnabrück, bevor es ihn zu Energie Cottbus in den Osten zog, um 2012 für ein Jahr zum VfL zurückzukehren.



Vor dem Wiedersehen am Samstag wird es keinen Kontakt zwischen den alten Wegbegleitern geben, sagte Wollitz dem MDR, lobte den US-Boy aber ausgiebig: "Joe war mein Kapitän, er ist wirklich eine Osnabrücker Legende, ein sehr leidenschaftlicher Spieler und angenehmer Typ, der fantastische Leistungen gebracht hat."



In den vergangenen Jahren etablierte sich Enochs als Drittliga-Trainer. Zunächst beim VfL, seit 2018 in Zwickau. Auch dort "macht er einen super Job", unterstrich dessen ehemaliger Chef. Die FSV-Mannschaft habe "eine sehr gute Organisation", sei "sehr diszipliniert und gibt immer alles - so wie er als Spieler war", erläuterte Wollitz.

Immer fokussiert: Claus-Dieter Wollitz als Trainer des VfL Osnabrück - im Gespräch mit dem heutigen Hertha-Coach Alexander Nouri. Bildrechte: imago/Contrast Auch Enochs erinnerte sich im MDR-Interview am Donnerstag an "eine sehr schöne, sehr erfolgreiche Zeit" damals in Niedersachsen. Wollitz und er hätten sich nach zuvor langer Zeit in der letzten Saison bei den Zwickauer Duellen gegen Cottbus erstmals wiedergesehen. "Wir hatten gute Gespräche, das hat mich sehr gefreut", sagte Enochs und charakterisierte seinen neuen Magdeburger Amtskollegen als jemanden, der "den Fußball lebt, motiviert, engagiert und ein akribischer Arbeiter" ist.



Während die Magdeburger hoffen, mit Wollitz einen echten Hauptgewinn verpflichtet zu haben, hat man derzeit in Zwickau einen wahren Verlust zu beklagen – zumindest für mehrere Monate. Stürmer Elias Huth, den die Zwickauer zu Saisonbeginn vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen hatten und der in der Hinrunde mit acht Toren glänzte, fehlt aufgrund eines Mittelfußbruches noch bis Ende März. Gerüchte, dass Zwickau auf dem Transfermarkt noch einmal zuschlägt und sich etwa beim insolventen Wacker Nordhausen bedient, bestätigten sich bislang nicht.

Gefordert: Ronny König. Bildrechte: imago/picture point Umso mehr gefordert ist nun Altstar Ronny König. Der 36-Jährige ist seit 2016 in Zwickau angestellt und gewissermaßen das Pendant zum 14 Jahre jüngeren Huth. In der Hinrunde zeigte er sich mit sechs Toren fast so erfolgreich wie der Jungspund.