Mit dem Halleschen FC erlebten Bentley Baxter Bahn, Pascal Sohm und Sebastian Mai in der gerade zu Ende gegangenen Drittliga-Saison ein Wechselbad der Gefühle. Erst der steile Aufstieg, dann der krasse Absturz. Jetzt ist das Trio vor dem Abflug.

"Es sieht wohl so aus", bestätigte HFC-Pressesprecher Lars Töffling auf MDR-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Bild". Demnach haben Sohm und Mai die HFC-Angebote nicht angenommen. Beide werden mit Dynamo Dresden in Verbindung gebracht. Mai (28 Spiele) steht zudem auf dem Wunschzettel des 1. FC Kaiserslautern. Schmerzhafter als Mai dürfte der Abgang von Sohm sein, der mit zwölf Toren und sieben Vorlagen glänzte. Bahn hatte seinen Abschied beim HFC bereits am Sonntag angekündigt.