Die zweite Hälfte begann mit einer guten Chance für Sören Bertram, dessen Freistoß von der Strafraumgrenze von Eric Domaschke im SVM-Tor noch um den Pfosten lenkte. Ansonsten blieben die Magdeburger weiter nicht zwingend, stattdessen gingen die Gäste durch Valdet Rama in Führung, der links an der Magdeburger Abwehr vorbeiging und unhaltbar ins lange Eck abschloss (63.).

Die große Möglichkeit auf den Ausgleich vergab Marcel Costly, der nach Flanke von Bertram aus zwei Metern den Ball nicht im Tor unterbringen konnte (71.). So war das 0:2 durch Deniz Undav per Kopfball schon eine Vorentscheidung (73.). Dem FCM fiel bis zur Nachspielzeit nicht mehr viel ein, sodass es beim enttäuschenden 0:2 blieb, durch das die Elbestädter noch stärker Richtung Abstiegszone rücken.

Christian Neidhart (Meppen): "Ich glaube, dass wir heute ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Wir haben uns ein schönes Tor herausgespielt mit dem 1:0 und machen dann noch ein tolles 2:0 mit vielen Passkombinationen im Zentrum. Dann war das Spiel gegessen und der Sieg auch nicht unverdient. Die beiden Heimniederlagen sind noch ärgerlicher, wenn man dann in Magdeburg gewinnt."

Claus-Dieter Wollitz (Magdeburg): "Der Schlüssel für die große Enttäuschung liegt darin, wie passiv wir in der 1. Hälfte gespielt haben. Da fehlte die Aggressivität. Wenn es mal einen Konter gab, haben wir nicht direkt geflankt. Statt Eins gegen Eins wurde zurückgespielt. In der zweiten Halbzeit wird die Passivität immer größer. Ich will der Mannschaft das Bemühen aber nicht absprechen. Jetzt ist es eine große Chance, um sich gemeinsam aus der Situation herauszuholen. Wir sind nicht besser als andere, aber auch nicht schlechter."