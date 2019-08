Godinho hatte sich bei seinem zweiten Einsatz von Beginn an trotz der Verletzung durchgebissen und ein überzeugendes Spiel abgeliefert. Der 22-Jährige war vor der Saison vom Heart of Midlothian FC zu den Westsachsen gewechselt und wurde bisher in jedem Spiel eingesetzt.



Der FSV ist mit zwei Siegen, einem Remis und drei Niederlagen solide in die Saison gestartet. Die 3:5-Niederlage am Montag gegen Kaiserslautern war dabei das bisher verrücktetes Spiel in dieser Drittliga-Spielzeit. Zwickau kämpfte sich nach einem 0:3-Rückstand noch auf 3:4 (87.) heran, zum Happyend reichte es aber nicht.