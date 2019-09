Nur der FCM in der ersten Hälfte gefährlich

Die sahen aber eine eher maue erste Hälfte. Die Anfangsphase bestimmte der FCK, ohne wirklich gefährlich zu werden. Dann befreiten sich die Gäste zunehmend und kamen zu einer ersten Chance durch Sören Bertram, der aus 20 Metern knapp am linken Pfosten vorbei schoss (14.). Zehn Minuten eine ähnliche Szene, als Thore Jacobsen am rechten Pfosten vorbei zielte. Die beste Möglichkeit hatte schließlich Björn Rother, der nach Pass von Christian Beck vorm Tor nur um eine Fußspitze den Ball verpasste (37.). Ohne Tore ging es folglich in die Pause.

Grill hält das 1:1 fest

Rund 4.000 FCM-Fans begleiteten ihr Team nach Kaiserslautern. Bildrechte: imago images/Eibner Spielerisch wurde es in der zweiten Hälfte noch dürftiger. Von den Hausherren kam bis zur 63. Minute gar nichts, doch dann startete der ehemalige Magdeburger Florian Pick über links durch, dribbelte bis in den Strafraum und schloss ins linke Eck ab - das 1:0!



Der FCM war nun gefordert, präsentierte sich aber einigermaßen ideenlos. So musste ein Standard für den Ausgleich durch Müller herhalten. Nach einer Ecke kam der Abwehrmann aus fünf Metern zum Abschluss und hämmerte den Ball humorlos in die Maschen (79.).

In der Schlussphase hätten die Gäste sogar noch den Lucky Punch setzen können, doch den Schuss von Bertram aus sechs Metern wehrte FCK-Keeper Lennart Grill noch in Weltklasse-Manier ab. So blieb es beim sechsten Remis für den FCM in dieser Saison, der nun seit acht Spielen ungeschlagen ist.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Krämer (Magdeburg): "Das war ein vernünftiger Auswärtsauftritt. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, wie wir zurückgekommen sind. Beim Gegentor machen wir wieder einen großen Fehler, da stehen wir falsch. Das macht uns wieder das Spiel kaputt. Viele Dinge sind auf dem richtigen Weg, aber viele Dinge müssen wir noch verbessern. Ich hätte es der Mannschaft gegönnt, hinten raus noch das Siegtor zu schießen. Das wäre auch nicht unverdient gewesen."



Boris Schommers (Kaiserslautern): "Das war heute ein Neubeginn. Vom Ergebnis her geht das in Ordnung. Beide Mannschaften haben nicht viele Chancen zugelassen. Wir gehen in Führung und bekommen dann durch einen Standard das Gegentor. Wir müssen sehen, wo wir herkommen. Magdeburg war sieben Spiele in Folge ungeschlagen, deswegen können wir zufrieden sein."