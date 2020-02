Jenas René Klingbeil, der letztmalig in seiner Funktion als Interimstrainer Regie führte, hatte seine Mannschaft mit der Devise: "Laufen. Reinschmeißen. Alles probieren" aufs Feld geschickt. Der Plan ging bereits in den Anfangsminuten nicht auf, denn die Gäste aus dem Emsland hatten schnell das Kommando übernommen. Meppen kam immer wieder gefährlich über die Außen, was den Jenaern gehörige Probleme bereitete.



Nach einer Viertelstunde war es dann passiert. Nach einer Ballmert-Flanke stand Luka Tankulic am langen Pfosten bereit und köpfte zur Gästeführung ein. FCC-Keeper Jo Coppens war zwar am "Brennpunkt", machte aber die Lücke nicht richtig zu. Und schon rannte Jena einem Rückstand hinterher. In der Folge waren die Zeiss-Kicker zwar bemüht, in Sachen Offensive ging so gut wie gar nichts. Meppen hatte leichtes Spiel und brachte die 1:0-Führung locker in die Pause.

1:0 für die Gäste durch Luka Tankulic: FCC-Keeper Jo Coppens streckt sich vergebens. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel