Aus der Kabine kam Münster mit viel Power. FCC-Schlussmann Koczor bewahrte sein Team gegen Scherder vor dem frühen Ausgleich (48.). Auch danach spielte nur eine Mannschaft. Jena konnte sich kaum einmal befreien. Kühne rettete vor Grimaldi (55.). Es wurde ruppiger, Münster holte Luft für eine Schlussoffensive. Beim wuchtigen Kopfball von Kittner reagierte Koczor erneut glänzend (74.). Drei Minuten später hatte er aber keine Chance: Brügmann konnte links nicht klären, die anschließende Flanke beförderte Preußen-Kapitän Grimaldi ins Netz. Allerdings stand der ehemalige Akteur von Sachsen Leipzig bei der vorhergehenden Kopfballverlängerung wohl knapp im Abseits. Jenas einzig gute Offensivaktion nach dem Wechsel gab es in der 82. Minute: Mauers uneigennützigen Pass konnte Starke aber nicht finalisieren, weil er im letzten Moment noch gestört wurde. Ansonsten drängte Münster weiter, Jena konnte am Ende froh über den Punkt sein. Preußen-Joker Warschewski schob die Kugel in der Nachspielzeit am langen Pfosten vorbei. In der Tabelle vergrößerten die Thüringer den Abstand auf den 18. Chemnitz auf zunächst elf Punkte.

Au Backe - in der ersten Hälfte sah Münsters Trainer Marco Antwerpen eine "katastrophale erste Halbzeit" seines Teams. Bildrechte: IMAGO

Marco Antwerpen (Münster): "Die erste Halbzeit war katastrophal schlecht von uns. Alle Basics, die du brauchst, haben einfach nicht stattgefunden. Wir haben teilweise Fußball aus dem Stand gespielt. Dann noch unnötige Rückpässe zum Torwart. Sind richtig schön hergespielt worden. Liegen dann auch bereichtigerweise 0:2 hinten. Glücklicherweise machen wir das 1:2 und sind dadurch wieder in der Partie drin. In der zweiten Halbzeit ist es unser Spiel. Mit dem Punktgewinn müssen wir so rausgehen."



Mark Zimmermann (Jena): "Vor dem Spiel hätte ich das Ergebnis natürlich unterschrieben. In der Halbzeit hätte ich es nicht unterschrieben. Nach dem Spiel hätte ich es wieder unterschrieben. Also unterschreibe ich es auch ... weil ich absolut beeindruckt war von der ersten Halbzeit, dass wir dem Gegner nichts gestattet haben. Wir haben es super gemacht als Mannschaft, offensiv auch den Mut gehabt, uns durchzukombinieren. In der zweiten Halbzeit hat Münster dann natürlich an ein paar Schrauben gedreht."