Tag des offenen Tores in Erfurt: Die Chemnitzer konnten frühzeitig die Weichen auf Sieg stellen und führten nach 16 Minuten bereits mit 3:0. Dabei traf Maximilian Engl im RWE-Tor bei seinem Startelf-Debüt kaum eine Schuld. Verantwortlich waren vielmehr seine Vorderleute, die ein katastrophales Abwehrverhalten an den Tag legten. Zunächst behielt Florian Hansch nach einem Zuckerpass von Dennis Grote die Übersicht und netzte zum 1:0 ein. Dann griff Andre Laurito nur halbherzig ein und gestattet Myroslav Slavov im Nachsetzen das 2:0. Treffer Nummer drei besorgte Marcus Mlynikowski, der Jens Möckel abschüttelte und die Kugel in die Maschen hob. Mehr als die Vorentscheidung.



Und es kam noch heftiger für die Thüringer. In der 27. Minute wurde Nermin Crnkic vom ehemaligen Erfurter Mikko Sumusalo im 16er zu Fall gebracht. Beide gerieten aneinander und Crnkic bedachte seinen Gegenspieler mit einer Spuckattacke. Die Folge: glatt Rot. Die Rot-Weißen für den Rest in Unterzahl, aber darauf kam es nun auch nicht mehr an. Die Chemnitzer fuhren bis zur Pause mit halber Kraft und brachten das 3:0 locker in die Kabine.

Das 2:0 für die Chemnitzer durch Myroslav Slavov. Erfurts Keeper Maximilian Engl und Andre Laurito können nur hinterherschauen. Bildrechte: PICTURE POINT / K.Kummer