Die Gäste aus Köln zeigten direkt nach dem Anpfiff, warum sie in der Tabelle weit oben stehen. So holten Chancen von Daniel Keita-Ruel und Maik Kegel Philipp Klewin schon früh auf den Plan. Der RWE-Keeper war aber gut aufgelegt und bewahrte sein Team in der Anfangsphase vor einem Rückstand. Kölns offensive Ausrichtung blieb allerdings nur ein Strohfeuer. Der Grund: eine Notbremse von Bernard Kyere, der die Kölner dezimierte (7.). In Überzahl erarbeitete sich Erfurt mehr Spielanteile, ohne dabei aber wirklich gefährlich zu werden. Einzig Merveille Biankadi und Nermin Crnkic sorgten mit ihren Schüssen für Achtungszeichen. Kölns Torwart Tim Boss war aber gegen die RWE-Angreifer zur Stelle. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Bildrechte: Picture Point