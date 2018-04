Rot-Weiß Erfurt hat am 35. Spieltag gegen die SG Sonnenhof Großaspach eine herbe 0:6 (0:4)-Pleite kassiert. Vor 3.059 Zuschauern bekamen die Thüringer von Anfang an keinen Fuß in die Tür. Die SGS-Offensive bekam zudem kaum Gegenwehr und konnte nach Lust und Laune befreit aufspielen. Auch der sonst solide RWE-Keeper Philipp Klewin erwischte einen rabenschwarzen Tag. Schon zur Pause war die Partie beim Stand von 0:4 entschieden. Auch drei Wechsel für die zweite Halbzeit brachten kaum Besserung. Freude hatten nur die fünf Gästefans im Gäste-Fanblock, die per Polonaise durch ihre Reihen gingen.