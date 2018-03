Pünktlich zum Spielbeginn öffnete der Himmel seine Schleusen, was zunächst den Osnabrückern besser schmeckte. In der sechsten Minute zog Groß aus 20 Metern ab, Alvarez kam noch mit der Hacke dran – und die Niedersachsen führten mit 1:0. Jetzt entwickelte sich ein Spiel der offenen Tore. Die Rot-Weißen waren keineswegs geschockt, sondern antworteten mit dem 1:1 (18.). Nach einem feinen Spielzug setzte sich Biankadi über rechts durch, seine Flanke erwischte Huth mit dem Kopf und traf per Aufsetzer zum Ausgleich. Und weil‘s so schön war, legten die Hausherren in der 25. Minute nach. Diesmal war es Crnkic, der den Ball aus 19 Metern über VfL-Schlussmann Gersbeck hinweg in die Maschen legte. Ein herrliches Tor der Marke Volltreffer.

Jules Reimerink "umarmt" Tobias Kraulich beim Kampf um den Ball. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel