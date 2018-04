Dabei war der Start gar nicht so schlecht. In einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte Julian Günther-Schmidt nach einer Flanke von Florian Brügmann sogar die Führung auf dem Kopf. Es sollte die einzige Jena-Chance im gesamten Spiel bleiben, denn in der 23. Minute kippte das Spiel zugunsten des Spitzenreiters. Torjäger Sven Michel schüttelte mit einer Drehung Dennis Slamar ab und passte auf den völlig freistehenden Christopher Antwi-Adjei, der ins leere Tor schob. Nach dem Rückstand verlor Jena völlig den Faden, Paderborn nutzte die Verunsicherung gandenlos aus und erhöhte. Diesmal "glänzte" Kevin Pannewitz mit einem Fehlpass im Aufbauspiel und war damit Wegbereiter des zweiten Treffers von Antwi-Adjej. Beim 3:0 ließ sich Marius Grösch von Michel vernaschen. Mit dem 3:0 zur Pause waren die konfusen Jenaer noch gut bedient.

Die Stimmen zum Spiel



Steffen Baumgart (Paderborn): "Solange bei Jena die Kraft gereicht hat, war es ein Spiel auf Augenhöhe. Nach dem Mittwochspiel in Meppen auf schwer bespielbaren Boden, bei dem ich als Zuschauer dabei war, war der Kräfteverschleiß nachvollziehbar. In den ersten 20 Minuten haben wir zu viele Fehler gemacht. ich freue mich über die drei Punkte und bin mit dem Ergebnis und der Höhe des Sieges sehr zufrieden."



Mark Zimmermann (Jena): "Glückwunsch an Paderborn zum hochverdienten Sieg. Der in dieser Niederlage verdient ist. Wir haben 20 Minuten gut gespielt und kompakt verteidigt, kommen aber durch einen krassen individuellen Fehler in Rückstand, danach nahm das Schicksal seinen Lauf. Nach dem fünften Spiel in zwei Wochen hatten wir keinen Sprint mehr im Tank. Das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können. Ich muss die Mannschaft aufgrund des Kräfteverschleißes in Schutz nehmen."