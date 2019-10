Beide Teams sind gut drauf. Der Hallesche FC - zuletzt 1:1 bei Eintracht Braunschweig - peilt den Sprung an die Tabellenspitze an, Zwickau ist nach dem 4:0 über Viktoria Köln voller Selbstvertrauen. Personell muss Halle auf Ex-FSV-Akteure Sebastian Mai (Bänderdehnung) sowie den Langzeitverletzten Tobias Schilk verzichten. Lindenhahn ist nach auskurierter Grippe wieder dabei. Eine besondere Partie dürfte es neben Mai auch für Jonas Nietfeld, Parick Göbel, Bentley Bexter Bahn und Jan Washausen sein, die gegen ihren Ex-Verein antreten. Und nicht zuletzt stand HFC-Trainer Torsten Ziegner einst sechs Jahre lang beim FSV an der Seitenlinie.