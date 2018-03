Das Ambiente war gut, die Stimmung war es nicht: Bei Sonnenschein setzten die HFC-Anhänger einen angekündigten Stimmungsboykott um, die wenigen Heimfans sorgten auch nicht für großen Trubel. Es hatte etwas von einem Trainingsspiel. Bei dem Halle von Beginn an Betrieb machte. Immer wieder kombinierten sich die Gäste durch die Reihen der Aspacher. Auch ohne Kapitän Gjasula, sonst ein Erfolgsfaktor der Hallenser, glänzten die Sachsen-Anhalter. Schon in der 3. Minute musste SGS-Keeper Broll mit einer Blitzreaktion gegen Manu retten. Zwischen der 11. und 13. Minute erspielte sich der HFC gleich drei Gelegenheiten auf einmal: Bohl (11.), Fetsch (12.) und Landgraf (13.) vergaben nur knapp. Lindenhahn erging es mit einem artistischen Hackenversuch ebenso (23.). Das erste Saisontor des Urgesteins ließ aber nicht mehr lange auf sich warten: Nach Manu-Vorlage nutzte er vor Proll seinen Freiraum und traf zum 0:1 (27.). Danach war bei zwei verheißungsvollen Szenen sogar noch das 0:2 drin. Die Gastgeber, die in der Woche beim 0:0 gegen Rostock zu einem Punkt gekommen waren, hatten nur eine richtig große Chance, aber Halles Keeper Schnitzler konnte einen Baku-Schuss noch an den Pfosten lenken (17.). Zumeist versuchten es die Baden-Württemberger vergeblich mit langen Bällen.

Wer auf eine Aufholjagd der Gastgeber gesetzt hatte, der sah sich enttäuscht. Halle war auch nach dem Wechsel sofort wieder besser. Und ließ keine Luft mehr an den Ausgang der Partie: Nach einer mit Ach und Krach von den Gastgebern gestoppten Kombination nahm Bohl Maß - und zimmerte die Kugel aus 30 m in den Winkel (52.). Eine starke Bewerbung für den "Volltreffer der Woche". Nur eine Minute später ließ sich Halle erneut nicht aufhalten, wieder brachte Manu Lindenhahn in Position, und der Offensivakteur traf zum 0:3 (53.) Damit war die Partie früh entschieden. Großaspach war froh, dass die Saalestädter nun den einen oder anderen Gang zurück schalteten. Schon eigene Ecke für die Gastgeber fielen in der zweiten Hälfte in die Rubrik "bemerkenswert". Einige Ansätze der Gäste versandeten nun. Ausgelassene Freude kam nach dem Erfolg bei den HFC-Anhängern nicht auf. Sie verließen das Stadion, der Boykott wurde trotz des sehr guten Auftritts ihrer Mannschaft durchgezogen. Halle verbesserte sich in der Tabelle auf Rang zehn, mit jetzt 13 Punkten Vorsprung auf die Abstiegspositionen.