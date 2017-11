RWE-Trainer David Bergner setzte doch etwas überraschend Jens Möckel und Merveille Biankadi auf die Bank. Im Spiel passierte in den ersten Minuten nichts Weltbewegendes. Großaspach hatte ein leichtes optisches Übergewicht, die Rot-Weißen dennoch alles im Griff. Ab der 20. Minute nahmen dann die Gastgeber etwas mehr Fahrt ab. Bei einem Schuss von Saliou Sane aus kurzer Distanz musste Erfurts Schlussmann Philipp Klewin sein Können aufbieten und lenkte die Kugel über den Querbalken. Die anschließende Ecke brachte nichts ein. Wenige Minuten später waren wieder die Hausherren am Zug. Timo Röttger lauerte am langen Pfosten, verpasste dann aber doch die Sane-Eingabe.



Was unternahmen die Thüringer? In der Offensive fehlte es an Durchschlagskraft, bis sich plötzlich Carsten Kammlott ein Herz fasste. In der 34. Minute knallte der RWE-Stürmer das Leder von halbrechts an den linken Pfosten. Das hätte glatt die Erfurter Führung sein können. Mit 0:0 ging es zum Pausentee.

Carsten Kammlott traf nur Alu. (Archiv) Bildrechte: IMAGO