Michael Schiele (Würzburg): "Wir haben den Gegner durch Pressing von unserem Tor weggehalten. Hätte auch 8:3 ausgehen können. War richtig geil, was wir heute gezeigt haben. Überrascht war ich aber nicht, ich weiß, was die Jungs auf dem Kasten haben."



Torsten Ziegner (Halle): "In den ersten 30 Minuten haben wir alles Negative erlebt, was man erleben kann. Alles, was wir getan haben, war verkehrt. Wenn das alles zusammenkommt, verliert man ein Spiel. Haben versucht, durch zwei Wechsel zu korrigieren, das hat einen Schwung gegeben. Hat aber nicht gereicht, um das Spiel noch zu drehen. Bei aller Schlechtheit haben wir aber nie aufgegeben."