Stefan Krämer (Magdeburg): "Wir verlieren das Spiel in der 16. Minute. Zu zehnt ist es schwer auf diesem tiefen Boden. Ausgangspunkt ist der Fehlpass von Koglin. Dann fressen wir auch noch das 0:2 und wir sind auf der Verliererstraße. Die Jungs haben es trotzdem probiert bis zum Schluss. Wir machen zu viele Fehler und sind nicht effektiv genug für eine Spitzenmannschaft."

Arne Bahrez (Münster): "Es ist die pure Freude. Und auch Erleichterung, da fällt eine Last von einem ab. Die Jungs haben es super umgesetzt, was wir vorgegeben haben. Ich hätte mir mehr Ballbesitz in der zweiten Hälfte gewünscht. Die drei Punkte nehmen wir jetzt mit. Klar würden wir nächste Woche gerne wieder welche holen gegen 1860 München."