Der HFC müsse sich jetzt nach Alternativen umschauen und dabei am besten Volltreffer landen. Man sei mit drei, vier Spielern in Kontakt, "bei denen wir das Gefühl haben, dass sie uns besser machen", berichtet Schnorrenberg. Namen verrät er nicht, sagt aber mit aller Deutlichkeit: "Die Entscheidungen müssen sitzen."



Zudem hofft Schnorrenberg, dass sich nicht noch mehr Leistungsträger vom Acker machen - vor allem einer nicht: Terrence Boyd. Die Zeichen, dass der US-Boy auch kommende Saison in Halle spielt, stehen gut. Eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2021 laufenden Vertrag hat er verstreichen lassen. "Es wäre mein allergrößter Wunsch, dass Terrence bleibt. In einer guten Verfassung ist er Unterschiedsspieler."