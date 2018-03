Bei den Sportfreunden aus Lotte erwartete der Chemnitzer FC ein echtes Abstiegsendspiel. Eigentlich sollte die Elf von David Bergner mit ordentlichem Rückenwind in die Partie gehen, denn aus den letzten zwei Partien wurden vier Punkte im heimischen Stadion erspielt. In der Ferne hakt es jedoch gewaltig bei den Sachsen und das sollte sich auch heute auch nicht ändern. Den mitgereisten CFC-Fans bot sich ein katastrophaler Start ihrer Mannschaft. Lotte kam deutlich aktiver auf den Platz und ging nach einer Ecke von Kevin Pires-Rodrigues in Führung. Moritz Heyer stieg am höchsten und köpfte ohne Bedrängnis ein (7.). Auch in den Spielminuten darauf zeigte sich der Chemnitzer FC spielerisch sehr limitiert und musste durch ein Eigentor von Marcus Mlynikowski das 0:2 quittieren (17.). Lediglich Myroslav Slavov tauchte einmal vor dem Lotte-Tor auf und köpfte knapp über den Kasten (37.).

Katastrophaler Start in die Partie für den Chemnitzer FC. Nach eienr Ecke steigt Moritz Heyer am höchsten und nickt zur verdienten Führung ein (7.). Bildrechte: Picture Point