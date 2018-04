Claus Schromm (Unterhaching): "Gratulation an Magdeburg zum Sieg. Sie haben jetzt schon drei Punkte mehr als am Ende der letzten Spielzeit. Die erste Halbzeit war bis auf den Halbzeitstand richtig gut von uns. Mit der Roten Karte hat sich dann das Spiel gedreht. Mit der Power, die bei Magdeburg von der Bank kommt, hat Magdeburg dann am Dreier geschnuppert. Wenn man bei der ersten Halbzeit am Ende als Verlierer vom Platz geht, darf man sich nicht beschweren. Es war nett und schön, aber nicht ekelhaft und nicht effektiv. Wir haben uns einfach nicht belohnt. Außer schöne Aktionen und einigen Großchancen war es zu wenig. Am Ende des Tages muss der Ball halt drin sein. Insofern toi, toi, toi für Euch."



Jens Härtel (Magdeburg): "Unter dem Strich haben wir einen glücklichen und dreckigen Arbeitssieg gelandet. Wir wussten im Vorfeld, dass die Trauben hier sehr hoch hängen. Auch für mich persönlich – es war mein zehnter Anlauf gegen Unterhaching. Die neun davor habe ich ob als Spieler oder als Trainer alle verloren. Die Rote Karte in der zweiten Halbzeit hat uns sicherlich in die Karten gespielt. In der ersten Halbzeit war Unterhaching schon die bessere Mannschaft und hatte die klareren Möglichkeiten. Bis auf die Elfmetersituation und ein Standard haben wir da zu wenig angeboten. Es war das vierte Spiel in zwölf Tagen – das schüttelt man nicht so ohne Weiteres weg. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel von unserer Seite ein bisschen besser, ohne dass es jetzt richtig gut war. Nach dem Wechsel haben wir mehr Speed reingebracht, Druck aufbauen können und in der Phase auch das Tor machen können. Am Ende haben wir alles rausgepresst und wir nehmen hier einen glücklichen Sieg mit. In dieser Phase ist es aber egal ob glücklich oder nicht."