Die Partie begann mit einem Schreckmoment für Jena: Bereits nach vier Minuten musste Kübler ausgewechselt werden, der sich nach einem Zweikampf mit Eseev verletzte. Er wurde mit einer Trage in die Katakomben gebracht, für ihn kam Käuper. Danach entwickelte sich eine intensive Partie mit Vorteilen für Meppen. Jenas Defensive stand aber sicher. Kreuzgefährlich wurde es in der 19. Minute, als Meppens Guder auf die Reise geschickt wurde und den Ball über den herausstürzenden Coppens und das Gehäuse bugsierte. Nun wurden aber auch die FCC-Kicker mutiger und trauten sich mehr nach vorn. Käuper marschierte Richtung Meppener Tor und schoss die Kugel ans Außennetz (20.). Fünf Minuten später hatte Obermair die nächste gute Jenaer Möglichkeit auf dem Fuß, vernaschte noch einen Gegenspieler und setzte die Kugel knapp links neben den Pfosten. Torlos ging es in die Kabinen.

Nach dem Wechsel legten die Meppener mehre Gänge zu, die Jenaer gerieten immer stärker unter Druck. Bis zur 65. Minute konnte das Kwasniok-Team mit viel Glück das 0:0 behaupten, dann wurde es bitter. Coppens im Jenaer Tor, der etliche Großchancen vereitelte, war dann in der 65. Minute zum ersten Mal geschlagen. Meppens Neuzugang und Dribbel-König Rama umkurvte noch einen Jenaer und hob die Kugel über den FCC-Schlussmann hinweg in die Maschen. Die Thüringer hatten dem nichts mehr entgegen zu setzen und fingen sich in der 84. Minute den zweiten Gegentreffer durch Piossek ein. Sekunden vor dem Abpfiff krönte Undav seine starke Leistung mit einem Schlenzer ins rechte Eck zum 3:0 für die Emsländer. Die Jenaer lagen endgültig am Boden.