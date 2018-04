Die Gäste steckten jedoch nicht auf und drängten weiter auf den zweiten Treffer. In der besten Phase leisteten sich die Thüringer aber eine folgenschweren Fehler in der 87. Minute, den Meppen zum Konter nutzte. Dabei brachte Luka Tankulic eine Flanke in den Strafraum zu Girth, der aus Nahdistanz keine Mühe hatte und den 2:1-Siegtreffer markierte. Jena warf im Anschluss nochmals alles nach vorn, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

Mark Zimmermann (Jena): "Es war wieder ein sehr intensives Spiel. Großes Kompliment an beide Mannschaften, die alles rausgehauen haben. Wir hatten in der ersten Halbzeit Startschwierigkeiten, haben uns aber dann gefangen. Das 1:1 zur Pause war verdient. Von unserer zweiten Hälfte war ich dann überrascht und zugleich beeindruckt. Wir haben kaum etwas zugelassen, laufen aber in zwei Konter rein, was einfach nicht passieren darf, aber passiert – so ist eben Fußball."