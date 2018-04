Fußball | 3. Liga Weiteste Auswärtsfahrt für Jena

Nachholer 27. Spieltag

Weiter geht’s im Takt: Der FC Carl Zeiss Jena hat ein straffes Programm und muss am Mittwoch die längste Reise in der 3. Liga unternehmen. Der Bus mit der Mannschaft von Mark Zimmermann steuert Niedersachsen an, wo der SV Meppen auf die Thüringer wartet. Unvergessen das Hinspiel, als ein Tor von Sören Eismann die Gemüter in Wallung brachte.