Obwohl es für beide Teams in der Tabelle um nichts mehr geht, war zu Beginn viel Körpereinsatz im Spiel. Meppen war in der Vorwärtsbewegung deutlich besser, Halle war in der Anfangsviertelstunde fast ausschließlich in der Defensive gebunden, profitierte dabei auch von einigen Ungenauigkeiten im Angriffsspiel der Hausherren. In der 19. Minute musste Meppens Kapitän verletzungsbedingt vom Feld. Aber das sollte sich nicht zum Nachteil entwickeln. Denn der eingewechselte Luka Tankulic traf nach einem Eckball am langen Pfosten aus vier Metern per Kopf zur Führung (26.).