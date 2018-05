Wie aus heiterem Himmel ging Meppen in der 26. Minute in Führung. Nach einer Erfurter Ecke konterten die Gastgeber blitzschnell. Nach drei Stationen landete der Ball bei Nico Granatowski, der Keeper Philipp Klewin mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance ließ. Würde Erfurt jetzt auseinanderbrechen? Nein! Rot-Weiß blieb mutig, war offensiv aber nicht mehr gefährlich. Meppen war dem 2:0 nun näher, doch Mike-Steven Bähre schoss aber aus aussichtsreicher Position vorbei.

Nach der Pause zog sich Erfurt weiter zurück und überließ Meppen mehr Platz und Raum. Und plötzlich war alles wie immer in den letzten Spielen. Luka Tankulic traf mit Glück und Geschick. Sein Schuss aus 18 Metern setzte unglücklich vor Klewin auf: 2:0 (59.). Kurz danach bekam Erfurt den Ball nicht aus dem Strafraum. Marcel Kaffenberger legte unglücklic für Tankulic auf und versenkte den Ball mit links (64.).



Danach war die Erfurter Moral gebrochen. Nach vorn ging nur noch sehr wenig. Es fehlte lange an Entlastung. Die wenigen verheißungsvollen Angriffe verpufften. Ein Glück nur, dass auch Meppen sein letztes Heimspiel recht locker ausklingen ließ. "Wir haben die Anfangsphase verpennt, dann hatten wir das Spiel aber im Griff. Das 1:0 haben wir überragend herausgespielt. Ich bin zufrieden mit dem Auftritt. Bei diesen Temperaturen ist es nicht so leicht gewesen", sagte Meppens Cheftrainer Christian Neidhard nach dem Spiel.