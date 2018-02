Die Zuschauer im Wiesbadener Stadion bekamen im ersten Abschnitt eine muntere Partie geboten. Die Gäste ließen sich vom Tabellendritten nicht einschüchtern und agierten von Beginn an auf Augenhöhe. Ein Abwehrfehler von Tobias Schilk führte jedoch zum zwischenzeitlichen Rückstand. Sascha Mockenhaupt eroberte den Ball und erreichte mit einem langen Pass Manuel Schäffler. Der Stürmer drehte sich im Strafraum und netzte zum frühen Rückstand ein (7.). Gegen seinen Lieblingsgegner traf Schäffler damit zum sechsten Mal im siebten Aufeinandertreffen. Die Elf von Rico Schmitt gab sich aber nicht auf und glich wenig später durch Marvin Ajani aus (17.). SVWW-Goalie Markus Kolke verschätzte sich völlig beim Rauslaufen. Ajani roch den Braten und setzte den Ball aus 20 Metern in das leere Tor. Durch aufopferungsvoll kämpfende Saalestädter blieb es bis zur Pause bei der Punkteteilung.

HFC-Trainer Rico Schmitt versuchte im zweiten Abschnitt seine Mansnchaft weiter anzutreiben. Am Ende jedoch ohne Erfolg. Bildrechte: imago/VIADATA

Auch im zweiten Abschnitt kam die Schmitt-Elf tonangebend aus der Kabine. Die Kickern aus der hessischen Hauptstadt zogen sich weit zurück und ließen den HFC kommen. Die Gäste konnten sich aber mal wieder, wie so oft in den letzten Spielen, nicht für eine gute Spielphase belohnen und gerieten erneut in Rückstand. Wiesbaden-Dauerscorer Stephan Andrist lief alleine auf HFC-Torwart Tom Müller zu und schob überlegt zum 1:2 ein (65.). Der 16. Scorerpunkt im 17. Spiel. Die Sachsen-Anhalter schmissen noch einmal Alles auf den Platz. Benjamin Pintol versiebte jedoch eine „tausendprozentige“ Chance (78.) und Wiesbaden machte durch den eingewechselten Agyeman Diawusie den Deckel drauf (90.3). Zweite Niederlage in Folge für die Schmitt-Elf, die sich keine Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte.