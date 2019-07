Die Profis des Chemnitzer FC werden am Montagvormittag (29. Juli) nicht schlecht geschaut haben, als ihnen Cheftrainer David Bergner ein neues, aber in den hiesigen Gefilden durchaus bekanntes Gesicht in kompletter himmelblauer Trainingsmontur vorstellte. Es war Christian Tiffert - doch der mittlerweile 37-Jährige wird nicht den Kader des Drittliga-Rückkehrers verstärken, sondern in den nächsten Tagen bei Fußballlehrer David Bergner und dessen Assistenten Sreto Ristic hospitieren.