Dementsprechend versuchten beide Mannschaften zu Beginn unnötige Fehler zu vermeiden und tasteten sich vorsichtig in die Partie. Klare Chancen waren in den ersten 15 Minuten absolute Mangelware – der FCM stand sicher gegen den Branchenprimus. In der 26. Minute schlief die Elf von Wollitz aber komplett und verweigerte die Defensivarbeit. So wurde Duisburgs Ben Balla im Mittelfeld überhaupt nicht attackiert und schlenzte die Kugel kurz vor der Strafraumkante wunderschön ins rechte Eck. Behrens blieb ohne Abwehrchance. Kurz darauf hatte MSV-Angreifer Stoppelkamp sogar das 2:0 auf dem Fuß (33.), doch Müller konnte den Ball in letzter Sekunde vor der Linie wegkratzen. Trotz des Rückstandes zeigten sich die Magdeburger in der Offensive weiterhin bemüht und erzielten in der 42. Minute fast den Ausgleich. Ernst scheiterte nach einer Costly-Flanke aber freistehend am gut reagierenden Weinkauf.

Magdeburgs Thore Jacobsen (re.) im Duell mit Joshua Bitter Bildrechte: imago images/MaBoSport