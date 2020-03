Fußball | 3. Liga Uerdingen schießt Zwickau in den Keller

27. Spieltag

Der FSV Zwickau ist nach der 2:4-Niederlage beim KFC Uerdingen wieder mittendrin im Abstiegskampf. In einer Partie, in der die Westsachsen beide Spielhälften gut begannen, war die Enochs-Elf am Ende deutlich unterlegen und mit dem Endergebnis sogar noch gut bedient.