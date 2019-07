Simon Handle (Viktoria Köln) überwindet Jakub Jakubov und trifft zum 2:0. Bildrechte: imago images / Eduard Bopp

Köln war in allen Belangen besser. Schnell, hungrig und trickreich. Ein Tor war nur eine Frage der Zeit. Zunächst bewahrten den CFC der Innenpfosten und der Abseitspfiff vor einem Rückstand. In der 22. Minute fiel das überfällige 1:0. Dabei ließ Köln die Chemnitzer wie Fahnenstangen stehen, Albert Bunjaku hatte keine Mühe zur Führung einzuschieben. Auch beim 2:0 (31.) ging es verdammt einfach, weil der CFC nicht in die Zweikämpfe kam. Mit drei Ballkontakten kam der Ball zu Simon Handle, der den Ball mühelos an Jakubov vorbei ins Tor schob.