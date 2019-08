FCM-Trainer Stefan Krämer will das eigene Rund wieder zu einem Ort werden lassen, der den Gästen Angst einflößt. "Wir sollten anfangen, Heimspiele zu gewinnen", so der Coach. In der abgelaufenen Spielzeit gab es lediglich zwei Dreier daheim, in der aktuellen Saison ein Remis und eine Niederlage. Deshalb will 52-Jährige mit seinem Team schnellstmöglich versuchen, "aus dem Selbstbedienungsladen mal wieder eine richtige Festung zu machen."