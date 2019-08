Was in der Hänsch-Arena möglich ist, bewiesen die Jenaer am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison, als sie nach einem Treffer von Maximilian Wolfram (jetzt mit Ingolstadt Spitzenreiter) in der 32. Minute den Platz als Sieger verließen. Insgesamt waren die Thüringer bisher sieben Mal in Meppen zu Gast und haben nur einmal verloren (3 Auswärtssiege, 3 Remis). Zudem reißen die Emsländer in dieser Spielzeit unter Trainer Christian Neidhart auf heimischen Rasen auch keine Bäume aus. In den zwei Begegnungen bisher gegen den FSV Zwickau und den 1. FC Magdeburg gingen sie jeweils als Verlierer vom Feld.