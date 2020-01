Rico Schmitt setzt gegen Münster auf Teamspirit, die Mannschaft ist zusammengewachsen, und die Rückkehr einiger länger verletzter Akteure: Torwart Jo Coppens, der zweitligaerfahrene Erol Zejnullahu und der ehemalige U19-Nationalspieler Jannis Kübler könnten von Beginn an spielen. Auch der defensive Neuzugang Daniel Stanese, immerhin 55 Drittliga-Partien "schwer", ist ein Startelf-Kandidat. Schmitt bangt noch um Ole Käuper (Knöchelverletzung), Anton Donkor (Infekt), Patrick Schorr (Infekt) und Tim Kircher (muskuläre Probleme). Schlussmann Jo Coppens Bildrechte: imago images / Nordphoto

Schmitt: "Sind positiv, dass das machbar ist"

Den ohnehin großen Druck will Schmitt nicht noch größer werden lassen und sagt: "An dem Spielergebnis hängt nicht der Saisonverlauf". Ohnehin glaubt der Ex-Auer an das nächste Wunder, nachdem man in der Vorsaison im Schlussspurt den Klassenerhalt klar gemacht hatte: "Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Die gehen wir gemeinsam an. Und wir sind sehr positiv, dass das machbar, schaffbar ist." Rico Schmitt (Mi.) hat sich in der kurzen Zeit in Jena bereits einen gewissen Vertrauensvorschuss erarbeitet. Hier mit Geschäftsführer Chris Förster (li.) und Präsident Klaus Berka. Bildrechte: imago images / Matthias Koch

Münster mit Ex-Jenaer Löhmannsröben

Gegner Münster hat nach der schwachen Vorrunde die Reißleine gezogen und Trainer Sven Hübscher beurlaubt: Neuer Mann an der Kommandobrücke ist der Pfälzer Sascha Hildmann, der in der Vorrunde bei Heimatverein 1. FC Kaiserlauten gefeuert worden war. Hildmann hat seinem Team eine kompakte Defensive verordnet. Bildrechte: imago images/Kirchner-Media

Schlüsselfigur ist mit Jan Löhmannsröben ausgerechnet ein Ex-Jenaer. Der Mann, der in der vergangenen Saison mit einem Interview in Zwickau ("Der Schiedsrichter soll Cornflakes zählen") bundesweit für Furore gesorgt hatte, war 2017/2018 mit 38 Pflichtspielen (1 Tor) absoluter Stammspieler beim FCC. Nun wechselte er vom insolventen Regionalligsten Wacker Nordhausen ins Münsterland. Als Ersatz für den besten Torschützen der Vorrunde, Rufat Dadashov (jetzt 2. US-Liga), holte Preußen am Donnerstag mit Marco Königs einen alten Bekannten. Königs wurde von Hansa Rostock verpflichtet. An dem Angreifer soll auch Jena Interesse gehabt haben.

Gute Bilanz gegen mitteldeutsche Teams