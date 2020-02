In dieser Lage befindet sich der 1. FCM. Trainer Wollitz berief sich zunächst lange auf eine Art Mentalitätsfrage: Mit genug Wille und Aggressivität klappe es schon wieder. Beim 1:1 gegen Chemnitz versuchte seine Elf, das Publikum mit energischen Zweikämpfen auf seine Seite zu ziehen und den Gegner zu beeindrucken. Wollitz konstatierte: "Vom Willen her war es heute besser, aber von der fußballerischen Art her kann und muss man mehr bieten." Selbst eine gewisse Überlegenheit bringt zu wenig Möglichkeiten ein. Offensiv hakt es einfach. Wollitz stellt fest: "Wir haben viel zu verbessern. Wir müssen mehr Torraumszenen haben, uns mehr Chancen erspielen."



Er kündigte für die Begegnung am Sonntag (bereits 13 Uhr!) beim TSV 1860 München personelle Wechsel an. Selbst Urgestein Christian Beck muss um seinen Platz in der Startformation bangen. 14 Scorerpunkte in 24 Partien sind eine gute Bilanz. Eigentlich. Aber in den vergangenen sieben Partien, die der FCM nicht mehr gewonnen hat, traf der Kapitän eben auch nur ein Mal. Nun könnte Wollitz im Sturm erstmals auf die Doppelspitze Bertram/Roczen setzen. Der Ex-Auer Bertram sagt: "Und fehlt vorne die Leichtigkeit. Wir müssen uns den Arsch aufreißen." Das von Hertha BSC II geholte 20-jährige Angriffstalent Roczen wartet noch auf seinen ersten Liga-Treffer bei den Sachsen-Anhaltern, zehn Einsätze stehen zu Buche. Auch der zuletzt gesperrte Thore Jacobsen ist ein Kandidat für die Startelf, Dominik Ernst fehlt mit Grippe.

Christian Beck agierte zuletzt glücklos, beim Heimspiel gegen Zwickau stand er mutterseelenallein aber auch auf naturgemäß verlorenem Posten. Bildrechte: imago images/Picture Point