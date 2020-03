Die Ausgangslage beim FC Carl Zeiss Jena ist nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge und 15 Punkten Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz klar: Es müssen Siege her. 'Wenn nicht jetzt, wann dann' mag man sich mit Blick auf einen musikalischen Handball-Knaller fragen. Und genauso sollte der FCC ins Spiel am Wochenende gehen. Das sieht auch Teamchef René Klingbeil so: "Es ist 3. Liga, wir spielen gegen einen klangvollen Namen, erwarten etwa 6.000 Zuschauer im eigenen Stadion zu einem Spiel, das deutschlandweit live im Fernsehen übertragen wird. Wir haben die Pflicht unserem Verein, dessen Fans und jeder Einzelne sich selbst gegenüber, zu arbeiten, arbeiten, arbeiten und sich so zu präsentieren, dass man sieht: wir wollen die Punkte ungeachtet der Tabellensituation hier in Jena behalten."