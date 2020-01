Im Treffen der Tabellen-Nachbarn trennt den Chemnitzer FC und Viktoria Köln gerademal ein Zähler. Ein Dreier wäre also Gold wert für das Team von Patrick Glöckner, womit die Gäste unter den Strich rutschen würden. 5.000 Zuschauer werden im Stadion an der Gellertstraße erwartet, davon 100 Anhänger der Kölner. Wie stehen die Aussichten für die Chemnitzer? In den letzten Wochen haben die Sachsen noch einmal am Feinschliff gearbeitet. Nach Auskunft von CFC-Coach Glöckner auf der Pressekonferenz habe man beide Spielrichtungen bedacht: "Hinten wollen wir so solide stehen wie möglich. In der Offensive wollen wir vor dem Tor brutaler sein. Wir wollen in einem Spiel, wo wir mal weniger Chancen haben, extrem eiskalt zuschlagen."